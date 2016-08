Atletas brasileiros desembarcam no Rio de Janeiro para Paralimpíadas

São Paulo , SP

A primeira parte dos atletas que representarão o Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016 chegou à cidade-sede do evento na manhã desta quarta-feira. Os esportistas foram recebidos no Aeroporto Santos Dumont por integrantes da escola de samba União da Ilha do Governador e foram de VLT à Praça Mauá, no Boulevard Olímpico.

Desembarcaram no Rio 53 atletas das equipes de esgrima, halterofilismo. tênis de mesa, tiro com arco, vôlei sentado, canoagem e remo. Eles devem ingressar na Vila Paralímpica nesta quarta-feira, data da abertura do espaço para as delegações.

Os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro serão disputados entre 7 e 18 de setembro. O Brasil contará com a maior delegação de sua história, com 287 atletas em 22 modalidades. A meta do Comitê Paralímpico Brasileiro é colocar o País no top 5 do quadro de medalhas.