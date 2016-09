Após passeio na estreia, Brasil é derrotado pela Alemanha no basquete

São Paulo , SP

Se a estreia foi um passeio da Seleção Brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas, a segunda partida foi um balde de água fria. Jogando contra a Alemanha, atual campeã olímpica da categoria, as brasileiras foram derrotadas por 77 a 32 na tarde desta sexta-feira.

A primeira cesta foi do lado alemão, com Mareike Miller. Na sequência, Perla Assunção conseguiu empatar a partida, mas o Brasil passou a errar demais, não acertando nenhum outro arremesso na parcial, vencida por 23 a 2 pelas europeias.

Tentando reagir, a equipe treinada por Martoni Moreira e liderada mais uma vez por Vileide teve seu melhor momento no segundo quarto, quando anotou 11 pontos. As alemãs, contudo, anotaram mais 22 e aumentaram a vantagem para 32 pontos.

No terceiro quarto, o sistema defensivo brasileiro funcionou melhor e cedeu menos pontos que os quartos anteriores: 18. No ataque, mais oito pontos anotados pelas brasileiras, subindo para 42 pontos as vantagens das atuais campeãs paraolímpicas.

Com o resultado praticamente definido, a partida teve menos pontuação no último e decisivo quarto. As brasileiras conquistaram mais 7 pontos, enquanto as alemãs foram ao cesto 12 vezes e fecharam com vantagem de nelson.

Mareike foi a cestinha da partida, com 22 pontos. Gesche Schunemann (17) e Marina Mohnen (21) também pontuaram bem. Pelo lado brasileiro, Vileide saiu de quadra com sete pontos e Geisiane contribuiu com seis tentos.

A Seleção agora ficará de bye no sábado e voltará às quadras no domingo, contra a Grã-Bretanha, que também possui uma vitória e uma derrota. Na segunda-feira, a equipe encerra sua participação na fase de grupos contra o Canadá.