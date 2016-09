Após ouro de Daniel, Italo Pereira leva o bronze nos 100m costas

São Paulo , SP

A natação começa a render medalhas para o Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Na noite desta quinta-feira, após Daniel Dias conquistar o tricampeonato dos 200m livre S5, Italo Pereira caiu na piscina do Estádio Aquático para faturar o bronze dos 100m costas S7, categoria para atletas com deficiência física.

O nadador de apenas 20 anos de idade tocou a borda em terceiro lugar, com o tempo de 1min12s48, atrás somente do campeão, o ucraniano Ievgenii Bogodaiko, com 1min10s55, e do britânico Jonathan Fox, com 1min10s78.

Italo Pereira, no entanto, poderá aumentar sua galeria de medalhas no Rio 2016. Isso porque ainda competirá nas provas dos 50m, 100m e 400m livre S7, além do revezamento 4x100m livre.

“Essa torcida, meu Deus, estou muito feliz. Consegui nadar pra uma boa marca, só tenho a agradecer. Essa era minha prova principal, ainda tenho essas provas aí, não são as minhas principais, mas vou fazer o meu melhor. Estou confiante. Ainda não caiu a ficha…é uma emoção indescritível sentir a vibração do público”, comemorou Italo ao canal Sportv.

O brasileiro voltará à piscina carioca nesta sexta-feira, às 9h42 (de Brasília), para disputar a série classificatória dos 50m livre. Caso consiga uma das oito vagas à decisão, brigará por mais um pódio no mesmo dia, às 17h59.