Paulino é quinto no arremesso de peso; Ana Claúdia Silva vai à final dos 100m

Na final do arremesso de peso nos Jogos Paralímpicos do Rio, o brasileiro Thiago Paulino lançou 13,92m, e terminou a competição em quinto lugar. O atleta chegou a estar na briga por medalha, mas acabou ficando para trás. Ainda assim, ele conseguiu um resultado melhor do que em 2015, quando foi ouro no Parapan, em Toronto.

Após a prova, Paulino afirmou estar se adaptando às novas regras, mas preferiu não lamentar. “Fiquei em sétimo no Mundial, agora em quinto, vamos seguir trabalhando”, disse o paulista, ao Sportv.

A medalha de ouro foi para o chinês Guoshan Wu, com 14,42m. A prata ficou com o polonês Janusz Rokicki, com 14,26m, e o bronze com Javid Ehsani, do Irã, que lançou 14,13m.

Ana Cláudia Silva vai à decisão nos 100m

Ana Cláudia Silva está na final paralímpica dos 100m T42. A brasileira conseguiu tempo de 16s42, terminando no terceiro lugar em sua bateria, e no quarto posto geral. Assim, ela garantiu seu lugar na decisão da prova.

A italiana Martina Caironi fez o melhor tempo, com 14s80. Ainda na frente de Silva, ficaram a alemã Vanessa Low e a também italiana Monica Contrafatto, com 15s76 e 16s20, respectivamente. A decisão acontece ainda neste sábado, às 19h52 (de Brasília).