Com Barrios, Paraguai divulga lista para jogos das Eliminatórias

A seleção do Paraguai divulgou nesta terça-feira a convocação de 19 jogadores para a disputa de duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Entre os convocados, o atacante do Palmeiras, Lucas Barrios, foi lembrado por Francisco Arce.

Com a convocação, Barrios pode perder até duas partidas do Campeonato Brasileiro pelo líder Palmeiras. A primeira parte da lista contou apenas com jogadores que atuam fora do Paraguai. O zagueiro Balbuena, do Corinthians, ficou de fora, enquanto o atacante Ángel Romero apareceu na lista, ao lado de seu irmão gêmeo Óscar Romero, do Racing.

O primeiro jogo acontece no dia 06/10, contra a Colômbia, já o segundo duelo é contra a Argentina, atual terceira colocada da competição, no dia 11/10. O técnico Francisco Arce convoca o restante dos jogadores, dessa vez os que atuam no Paraguai, e entrega a lista completa no dia 29/09.

O Paraguai é o sexto colocado das Eliminatórias. com 12 pontos, e está de fora da zona de classificação para a Copa do Mundo da Rússia 2018.

Confira a lista completa:

Goleiros – Justo Villar

Zagueiros/Laterais – Jorge Moreira, Juan Patiño, Bruno Valdez, Pablo Aguilar, Paulo Da Silva e Gustavo Gómez.

Meias – Hernán Pérez, Víctor Ayala, Celso Ortiz, Óscar Romero e Miguel Almirón.

Atacantes – Derlis González, Ángel Romero, Édgar Benítez, Jorge Benítez, Darío Lezcano, Federico Santander e Lucas Barrios.

