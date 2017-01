Zé Roberto quer evitar erros de 2016 para Verdão triunfar na Libertadores

O final da temporada tem servido para os jogadores do Palmeiras recordarem os acertos e erros que determinaram o destino da equipe em 2016. De contrato renovado, o lateral esquerdo Zé Roberto disse estar estudando as lições aprendidas com o fracasso na Copa Libertadores deste ano. O torneio é a principal obsessão do Verdão para 2017.

“Tiramos a lição de que a Libertadores é uma competição diferente das demais. Se você não entrar focado desde a fase de grupos, você será eliminado. É preciso estar atento, porque jogam grandes equipes neste torneio”, afirmou o jogador de 42 anos.

O Palmeiras iniciou o ano projetando uma classificação para o Mundial de Clubes, mas caiu logo na fase de grupos da Libertadores. O time trocou o treinador Marcelo Oliveira por Cuca durante a competição, mas não conseguiu se reerguer na chave. Avançaram às oitavas de final o Nacional-URU e o Rosário Central-ARG.

“O Cuca precisou de um tempo para formar uma equipe competitiva. Em 2017 entraremos de uma forma que não é mais cautelosa, mas será mais direcionada. Daremos continuidade ao trabalho com a manutenção da base. Nós já temos hoje o nosso time ideal”, disse Zé Roberto.

O Palmeiras conheceu os adversários na Libertadores em sorteio realizado na última semana. O Verdão caiu no Grupo 5 do torneio, ao lado de Peñarol-URU e Jorge Wilstermann-BOL. O quarto time a integrar o grupo só será conhecido após as fases preliminares.

A diretoria do Palmeiras também tem reforçado o elenco para alcançar o título continental. O grupo, que será dirigido pelo técnico Eduardo Baptista, já conta com as chegadas dos meias Michel Bastos, Alejandro Guerra, Raphael Veiga e Hyoran e do atacante Keno.

O clube ainda negocia com o lateral Samuel Xavier, do Sport, e com o volante Felipe Melo, da Inter de Milão. Também há a expectativa de que um atacante de renome seja contratado para substituir Gabriel Jesus, vendido ao Manchester City.