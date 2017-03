Por vitória fora, Zé Roberto planeja marcação forte e contra-ataque

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Monumental José Fierro, o Palmeiras estreia na Copa Libertadores diante do Atlético Tucumán. Aos 42 anos de idade, o experiente lateral esquerdo Zé Roberto já pensa na estratégia para bater o time argentino.

“Sabemos as dificuldades que vamos encontrar, principalmente no começo do jogo. O importante é estar concentrado e saber como superar essas dificuldades. A melhor forma de fazer isso é marcar bem e sair no contra-ataque. Então, nossa proposta vai ser essa: fazer uma boa marcação e contra-atacar”, adiantou Zé Roberto.

O primeiro jogo do Palmeiras na edição de 2017 da Copa Libertadores será realizado no José Fierro, estádio com capacidade para receber aproximadamente 35 mil torcedores. Com a cidade de Tucumán mobilizada em torno do time local, o campo deve estar lotado para o confronto.

“Em casa, é um time tem o apoio da torcida. É um estádio em que os torcedores ficam praticamente dentro do campo, com uma atmosfera muito favorável ao time deles, no sentido de a torcida empurrar, incentivar e gritar. Mas são situações que o Palmeiras já passou”, afirmou Zé Roberto.

Durante a preparação para a estreia na Copa Libertadores, o estudioso técnico Eduardo Baptista mostrou vídeos do Atlético Tucumán em ação a seus jogadores. O experiente lateral esquerdo, pensando na sequência do torneio, sabe que ganhar o primeiro jogo pode ser fundamental.

“É importante estrear bem, independentemente de atuar em casa ou fora. Nossos próximos dois jogos são em casa. De repente, sair daqui com um resultado positivo ajuda muito”, projetou, em alusão aos duelos com Jorge Wilstermann e Peñarol, ambos no Estádio Palestra Itália.

O último treino do Palmeiras antes de enfrentar o Atlético Tucumán será fechado à imprensa. Versátil, Zé Roberto pode ser aproveitando na lateral esquerda ou no meio de campo, com a entrada de Egídio na ala. O zagueiro Yerry Mina, expulso em 2016 pelo Santa Fe, será substituído por Edu Dracena.