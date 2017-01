Zé Roberto e Dudu integram “seleção das Américas” de jornal espanhol

Os palmeirenses Zé Roberto e Dudu foram os únicos brasileiros a figurar na “seleção das Américas” idealizada pelo jornal AS, um dos mais tradicionais da Espanha. Também foram lembrados jogadores que atuam em campeonatos do México, Estados Unidos, Argentina, Colômbia e Chile.

Zé Roberto é descrito pelo AS como uma “lenda viva do futebol”. “Aos 42 anos, o ex-jogador de Bayern de Munique e Real Madrid foi a peça fundamental para que o Verdão se proclamasse campeão brasileiro”, disse o jornal.

Já Dudu, de 24 anos, foi lembrado como “o jogador mais elétrico do Brasileirão”. “Junto de Zé Roberto, ele foi a cara de sua equipe”, descreveu o periódico, que coloca o atacante como “o futebolista mais desejo pelos grandes clubes da Europa”.

Outros destaques do time ideal de 2016 foram o ex-corintiano Nicolás Lodeiro, peça importante na conquista do inédito título de campeão dos Estados Unidos pelo Seattle Sounders, e o atacante colombiano Miguel Borja, que atua pelo Atlético Nacional e foi o carrasco do São Paulo na Copa Libertadores.

Veja abaixo o nome de todos os jogadores escolhidos pelo jornal espanhol AS:

Goleiro: Leonardo Burián (ex-Montevideo Wanderers e atualmente no Chiapas-MEX)

Defensores: Zé Roberto (Palmeiras), Laurent Ciman (Montreal Impact) e Fernando Navarro (Club León)

Meias: Fernando Belluschi (San Lorenzo), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders) e Dudu (Palmeiras)

Atacantes: André Pierre Gignac (Tigres), Miguel Borja (Atlético Nacional), Nicolás Castillo (Universidad Católica) e Carlos Tevez (ex-Boca Juniors)