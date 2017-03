Estreante vê reservas prontos para não tropeçar em “pedras pequenas”

A melhor defesa do Campeonato Paulista terá um teste importante nesta quarta-feira. Tendo sofrido apenas cinco gols em nove jogos, o Palmeiras terá pela frente o Mirassol, quarto melhor ataque da competição com 17 tentos. Utilizando uma zaga totalmente reserva, formada por Fabiano, Edu Dracena, Antônio Carlos e Egídio, os palmeirenses pregam atenção para não tropeçar contra a equipe do interior.

“Depois do jogo contra o Santos (vitória de virada por 2 a 1), conversamos na rodinha. O Prass e o Felipe Melo, que são mais experientes, falaram que passamos por quatro grandes batalhas (contra Atlético Tucumán-ARG e Jorge Wilstermann, pela Libertadores, e São Paulo e Santos, pelo Paulistão), que não podemos deixar cair. Geralmente time grande tropeça em pedras pequenas. Não podemos deixar cair, é continuar treinando, para fazer o que o professor Eduardo pede, para que a gente consiga manter o nível”, avisou o zagueiro Antônio Carlos.

Apesar de a formação defensiva do Palmeiras para o jogo contra o Mirassol ainda não ter atuado junta, a falta de entrosamento não preocupa o zagueiro Antônio Carlos. O beque, inclusive, fará seu primeiro jogo como titular do Verdão.

“O que o Eduardo busca está sendo mostrado em todos os treinamentos. Depois de um jogo, os jogadores que atuaram mais fazem fisioterapia. Para os reservas, o professor Eduardo chama a gente e fala o que cada um precisa mostrar para ter oportunidade. É o que acontece. Quando o jogador que está no banco é bem treinado, quando tiver oportunidade, vai estar preparado”, completou.

Palmeiras e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), no estádio Palestra Itália, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Verdão já está matematicamente classificado para as quartas de final do Estadual, e lidera o Grupo C e a classificação geral da competição com 21 pontos. Já o Mirassol é o segundo do Grupo D com 14, um a mais que o terceiro colocado Santos.