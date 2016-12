Zagueiro Roger Carvalho deixa o Palmeiras e acerta com o Atlético-GO

A passagem do zagueiro Roger Carvalho pelo Palmeiras termina oficialmente no dia 31 de dezembro de 2016. Após uma temporada discreta, o defensor foi contratado para defender o Atlético-GO, equipe recém-promovida à Série A do Campeonato Brasileiro.

Roger se destacou pelo Botafogo durante a disputa da Segunda Divisão do ano passado e foi anunciado pelo Palmeiras como reforço já no dia 12 de dezembro de 2015. Após assinar contrato com um ano de validade, o zagueiro classificou a transferência como a “realização de um sonho”.

A passagem pelo Palmeiras, no entanto, não foi como Roger Carvalho imaginava. Ele disputou apenas sete partidas pelo clube, seis no Campeonato Paulista e uma na Copa Libertadores, sem marcar gols. Em seu último jogo, a derrota por 4 a 1 contra o Água Santa, fez um contra.

Se Roger Carvalho acertou com o Atlético-GO, o goleiro Jailson, o lateral esquerdo Zé Roberto e o centroavante Alecsandro, que também tinham contrato até o fim de 2016, já renovaram com o Palmeiras. Atualmente, o volante Gabriel e o lateral direito Fabiano seguem negociando.

Atual ganhador do Campeonato Brasileiro, o time alviverde já anunciou oficialmente os meias Raphael Veiga (Coritiba) e Hyoran (Chapecoense), além do atacante Keno (Santa Cruz). O meia venezuelano Alejandro Guerra (Atlético Nacional) também pode chegar.