WTorre inicia troca de gramado e promete campo pronto para o Paulista

Ao longo da temporada de 2016, o estado do gramado do Palestra Itália gerou reclamações do Palmeiras. Com o calendário de partidas e eventos encerrado, a WTorre, administradora da arena, iniciou na última quinta-feira o processo de troca do campo, orçado em mais de R$ 200 mil, de acordo com a empresa.

Na primeira parte do processo, a grama antiga é removida por uma máquina capaz de fazê-lo sem prejudicar o nivelamento do campo. Na terça-feira, começa o plantio da espécie Bermuda Tifgrand, que possui alta resistência em áreas sombreadas e rápida recuperação.

O investimento para a troca do gramado foi feito integralmente pela WTorre. Com a finalidade de permitir a fixação do novo gramado, não há eventos programados para a arena até o começo de fevereiro. Segundo a empresa, o campo estará 100% para o jogo entre Palmeiras e Botafogo, no dia 5 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista.