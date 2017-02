Willian desencanta, e Palmeiras goleia Linense antes do Derby

Willian finalmente desencantou com a camisa do Palmeiras na tarde deste domingo. Com uma atuação inspirada do atacante no Estádio da Fonte Luminosa, o time alviverde ganhou do Linense por 4 a 0 no último compromisso antes do clássico contra o Corinthians.

Com nove pontos ganhos, o Palmeiras lidera o Grupo C do Campeonato Paulista e às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira enfrenta o Corinthians, em Itaquera. Já o Linense, com três pontos, segue no terceiro posto do Grupo B e pega a Ponte Preta às 19h30 do mesmo dia, dentro de casa.

No jogo que antecede o Derby, Willian marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras e ainda deu o passe para Raphael Veiga ampliar. No segundo tempo, Michel Bastos e Lucas Barrios fecharam o placar. O meio-campista Moisés, com entorse no joelho esquerdo, deixou a partida por lesão e preocupa.

O Jogo – Ainda nos primeiros minutos da partida, Moisés dividiu com Zé Antônio e sentiu o joelho esquerdo. Chorando de dor, o camisa 10 acabou substituído pelo atacante Keno, que passou a jogar pela ponta direita. Assim, Michel Bastos foi deslocado para o meio.

O Palmeiras inaugurou o marcador no Estádio da Fonte Luminosa aos 23 minutos do primeiro tempo. Após jogada iniciada por Keno pela direita, Dudu pegou a sobra dentro da área e rolou para Willian. Livre diante do goleiro Victor Golas, ele mandou para o fundo das redes.

O time alviverde aproveitou o momento favorável na partida e aumentou a vantagem três minutos depois de abrir o placar em uma bela trama de seu ataque. Após tabelar com Dudu, Willian ajeitou pela esquerda para Raphael Veiga chutar cruzado e rasteiro, indefensável.

O Palmeiras marcou seu terceiro gol na partida logo aos oito minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta pela esquerda, Dudu mandou para a área. Zé Antônio desviou de cabeça na primeira trave e Michel Bastos completou na segunda para marcar seu primeiro tento pelo clube alviverde.

Com o jogo dominado e um Derby na quarta-feira, Eduardo Baptista colocou Thiago Santos e Lucas Barrios nas vagas de Felipe Melo e Willian. Pouco depois de entrar, o centroavante recebeu de Keno de frente para o gol e bateu para defesa do goleiro Victor Golas.

Na melhor chance do Linense, Thiago Santos pegou rebote após defesa de Fernando Prass e bateu firme, mas Vitor Hugo tirou em cima da linha. Aos 36 minutos, após cobrança de arremesso lateral de Egídio, Barrios tabelou com Dudu e finalizou com precisão na cara do goleiro Golas.

FICHA TÉCNICA

LINENSE 0 X 4 PALMEIRAS

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Data: 19 de fevereiro de 2017, domingo

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo e Gustavo Rodrigues de Oliveira (ambos de SP)

Cartões amarelos: Caíque, Zé Antônio (LIN); Mina e Lucas Barrios (PAL)

Gols:

PALMEIRAS: Willian, aos 23 minutos do 1º Tempo, Raphael Veiga, aos 26 minutos do 1º Tempo, Michel Bastos, aos 8 minutos do 2º Tempo, e Lucas Barrios, aos 36 minutos do 2º Tempo

LINENSE: Victor Golas; Bruno Moura, Rodrigo Lobão, Lucas Silva (Magno Alves) e Bruno Costa (Thiago Santos); Caíque, Zé Antônio, Thiago Humberto e Diego Felipe; Giovanni (Felipe Pereira) e Gabrielzinho

Técnico: Guilherme Alves

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Yerry Mina, Vitor Hugo e Egídio; Felipe Melo (Thiago Santos); Michel Bastos, Moisés (Keno), Raphael Veiga e Dudu; Willian (Lucas Barrios)

Técnico: Eduardo Baptista