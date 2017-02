Willian defende adversário, mas admite que há maldade no futebol

Após o volante Zé Antônio, do Linense, ser ameaçado de morte por conta do lance envolvendo o meia Moisés, em que o palmeirense sofreu uma grave lesão no joelho que o deixará seis meses longe dos gramados, o atacante Willian saiu em defesa do adversário. Lamentando a contusão do companheiro, o jogador afirmou que não houve maldade no lance, apresar de afirmar que isso ocorre no futebol.

“Acredito que existe, sim (maldade no futebol). Mesmo com a quantidade de câmeras no estádio que há hoje, tornando tudo muito mais visado. Para ter má fé, o jogador tem que pensar muito. Tive oportunidade de jogar com o Zé Antônio, o Moisés também. A gente fica triste, mas após a jogada, o Zé disse que não teve intenção nenhuma. Chegou firme para matar a jogada e, infelizmente, ocorreu essa lesão”.

“Tenho certeza de que o Zé também ficou muito triste. No futebol mundial, alguns têm maldade de querer machucar. Mas, acredito, não foi maldade do Zé Antônio”, completou o atacante.

O lance aconteceu no domingo, na partida em que o Palmeiras goleou o Linense por 4 a 0, em rodada válida pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o camisa 10 sofreu um choque com Zé Antônio, gerando uma entorse no joelho esquerdo, o que ocasionou o rompimento dos ligamentos cruzado anterior e colateral medial.

Sabendo da importância de Moisés, um dos principais jogadores do Palmeiras na campanha do título do Campeonato Brasileiro de 2016, Willian destacou a falta que o meia fará para o Verdão. Mesmo assim, o atacante deixou claro que a equipe precisa seguir em frente.

“Sabemos que a vida segue, já tem jogo na quarta-feira. Todos ficamos muito chateados com a notícia (da lesão), mesmo fazendo uma grande partida (contra o Linense). Que Deus possa dar força ao Moisés e à família dele. Que ele venha a ter muita força. É um jogador de importância no elenco, fez um grande Campeonato Brasileiro ano passado. O Moisés fará muita falta e esperamos que ele esteja de volta o mais rápido possível. Vamos jogar por ele e dedicar a ele nossas vitórias”, concluiu.

Leia mais:

Dracena e Guerra voltam, e Tchê Tchê e Arouca treinam separado no Verdão

Fora do Derby, Borja viaja ao Uruguai e deve estrear apenas em março

Moisés avisa que passará pelo “momento mais difícil da carreira”

O Palmeiras faz seu primeiro clássico em 2017 na próxima quarta-feira, quando encara o Corinthians, às 21h45 (de Brasília), em Itaquera, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Para este confronto, o centroavante Borja, que será inscrito no Estadual na vaga do lesionado Moisés, ainda não deverá estar regularizado para entrar em campo.