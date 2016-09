“Vou jogar até os 50 anos”, brinca Zé Roberto sobre aposentadoria

Aos 42 anos de idade, Zé Roberto é dono de uma posição entre os titulares e um dos líderes do elenco do Palmeiras, atual primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Diante da situação promissora do clube alviverde na temporada, ele repensa sua aposentadoria.

Responsável por erguer a Copa do Brasil 2015, Zé Roberto cogitou a possibilidade de parar no ano passado. O lateral esquerdo, posteriormente, chegou a estabelecer o plano de encerrar a carreira no final de 2016, mas parece sujeito a mudar de ideia mais uma vez.

“Do jeito que a coisa anda, vou jogar até os 50 anos. Está tudo me levando a isso”, brincou. “Com 42, venho atuando em alto nível, como titular de um time grande e com boas possibilidades de ganhar um torneio que o clube não conquista há 22 anos”, declarou Zé Roberto.

O lateral esquerdo citou a própria aposentadoria no momento em que falava sobre um eventual retorno de Cuca ao futebol chinês na próxima temporada. Para Zé Roberto, a chance de disputar a edição de 2017 da Copa Libertadores é um atrativo suficiente para fazer o treinador permanecer.

“Com a Libertadores, é difícil de ficar em casa, vendo o jogo e comendo pipoca. Vou querer estar em campo, dando meus carrinhos e em busca dos meus objetivos. Eu já poderia ter parado há alguns anos com conforto, mas o que me move é a motivação por conquistar títulos, ainda mais em um clube como o Palmeiras”, afirmou.

Protagonista de uma longa carreira, Zé Roberto, convocado para defender a Seleção na Copa do Mundo 2006, defendeu clubes como Real Madrid e Bayern de Munique, além de Palmeiras, Flamengo e Santos. Na temporada de 2016, já disputou 33 partidas pelo time alviverde.

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Zé Roberto será titular novamente no confronto com o São Paulo, no Palestra Itália. A despeito da situação delicada vivida pelo adversário, o veterano fala com cautela sobre o duelo.

“Favoritismo em clássico é difícil, porque são dois times de tradição. Acabamos levando um pouco de vantagem por jogar em casa, mas não diria que o Palmeiras é favorito. Os clássicos são definidos nos detalhes, então não importa se o adversário está lutando contra o rebaixamento ou em um bom momento”, afirmou.

