Volante põe Palmeiras na frente, mas vê rivais e Cruzeiro fortes para 2017

Ainda sem jogos para medir o sucesso das equipes no mercado de transferências, o volante Jean considera que o Palmeiras segue na frente dos rivais em termos de montagem de elenco. Exaltando o manutenção da base campeã nacional em 2016 e a chegada de nomes como Felipe Melo e Guerra, Jean viu apenas os rivais de São Paulo e o Cruzeiro com reforços de nível semelhante aos do Verdão.

“Tem alguns clubes que a gente acaba assistindo, vendo que estão se reforçando. Acho que o Cruzeiro, tirando os rivais aqui de São Paulo, é a equipe que mais tem jogadores com nome de expressão, jogadores que venceram. Os atletas que eles trouxeram são vencedores por onde passaram”, disse o jogador sobre a equipe de Minas, que até o momento acertou a chegada do meia Thiago Neves, além do zagueiro Caicedo, do lateral Diogo Barbosa e do volante Hudson.

A surpresa na declaração de Jean ficou por conta da ausência do Flamengo, clube que disputou diretamente com o Palmeiras a conquista do título brasileiro, no ano passado, e já acertou a vinda do meia argentino Darío Conca e do volante Rômulo, com passagem pela Seleção Brasileira.

No que se refere aos rivais, o Palmeiras viu o Corinthians acertar a vinda de seis nomes, dentre eles o volante Gabriel, que era reserva no clube após destacar-se em 2015. Vizinho de CT, o São Paulo tem como nome de maior peso o atacante Wellington Nem, campeão brasileiro em 2012 pelo Fluminense, ao lado do próprio Jean. Vice do Nacional no ano passado, o Santos apostou na base e trouxe como principal contratação o zagueiro Cleber, que estava no Hamburgo.

Ciente de todos esses nomes que vão reforçar os adversários, Jean seguiu mostrando confiança na capacidade demonstrada pelo time alviverde. Confiante em uma adaptação rápida ao estilo de jogo de Eduardo Baptista, ele pediu apenas que os jogadores consigam mostrar dentro de campo todo o potencial do elenco.

“Eu acredito muito que o Palmeiras esteja na frente, pelas contratações, por segurar os campeões. Não adianta ficar nas contratações, ficar no nome, a equipe que mais mostrar dentro de campo é a equipe que vai conseguir chegar mais longe”, concluiu o jogador.