Palmeirense Matheus Sales anuncia acordo para defender o Bahia

O volante Matheus Sales defenderá o Esporte Clube Bahia na temporada de 2017. Na tarde deste domingo, por meio de seus perfis em redes sociais, o meio-campista de apenas 21 anos de idade, ainda ligado ao Palmeiras, anunciou o acerto para atuar pela equipe de Salvador.

“Quero informar que acertei minha ida para o EC Bahia. Vou vestir a camisa do Esquadrão de Aço com muita vontade, raça e disposição durante essa temporada. Agradeço a todos que sempre me apoiaram!”, escreveu o mais novo contratado pelo time tricolor.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Matheus Sales tem contrato com o time alviverde até o final de 2020. O Bahia venceu a concorrência do Fluminense para contar com o jovem volante e deve confirmar em breve o empréstimo com validade de uma temporada.

Matheus Sales estreou na equipe profissional do Palmeiras em 2015 e brilhou na reta final da Copa do Brasil, sob o comando de Marcelo Oliveira. Em 2016, no entanto, o volante de 21 anos de idade foi pouco aproveitado por Cuca e disputou apenas 23 partidas.

Um dos clubes mais ativos no mercado, o Palmeiras deseja encontrar novos destinos para atletas pouco aproveitados ao longo da última temporada. Em breve, nomes como o lateral direito João Pedro, o meia Allione e o volante Arouca podem deixar o clube.

O Palmeiras já anunciou a chegada de seis reforços para 2017. São eles os meias Alejandro Guerra (ex-Atlético Nacional), Michel Bastos (ex-São Paulo), Hyoran (ex-Chapecoense) e Raphael Veiga (ex-Coritiba), além do atacante Keno (ex-Santa Cruz) e do volante Felipe Melo (ex-Inter de Milão).