Volante Felipe Melo entra na lista de desejos do Palmeiras para 2017

Com Alexandre Mattos como diretor de futebol, o Palmeiras trabalha intensamente na busca por reforços para a próxima temporada. O experiente volante Felipe Melo, hoje na Inter de Milão, entrou na lista de desejos do clube alviverde, de acordo com informação publicada pelo diário Lance neste sábado.

Segundo o jornal, a diretoria palmeirense já tem um acerto encaminhado com o jogador e o negócio poderia se concretizar até a próxima semana. Ele tem contrato com a Inter de Milão até junho de 2017, mas pode conseguir a liberação agora, de acordo com o Lance.

Hoje com 33 anos, Felipe Melo é desejo antigo de grandes clubes brasileiros, como Flamengo e São Paulo. Pouco aproveitado durante a atual temporada, ele participou de apenas 10 partidas (cinco pelo Campeonato Italiano e cinco pela Liga Europa) e recebeu um cartão vermelho.

Formado nas categorias de base do Flamengo, Felipe Melo disputou a Copa do Mundo 2010 pela Seleção Brasileira como titular do técnico Dunga. Antes de ser contratado pela Inter de Milão, o volante defendeu clubes como Juventus, Fiorentina e Galatasaray.

A posição de volante é uma das mais bem servidas do atual elenco palmeirense. Ao longo do último Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca tinha como alternativas Gabriel, Matheus Sales, Thiago Santos, Rodrigo e Tchê Tchê, além do renomado Arouca, que disputou apenas duas partidas.

O Palmeiras será treinado por Eduardo Baptista em 2017 e já anunciou oficialmente os meias Raphael Veiga e Hyoran, além do atacante Keno. O meia venezuelano Alejandro Guerra, premiado como melhor jogador da Copa Libertadores pelo Atlético Nacional, também pode chegar.

O time alviverde, atual campeão brasileiro, também já renovou os contratos do goleiro Jailson, do lateral esquerdo Zé Roberto e do centroavante Alecsandro. O volante Gabriel e o lateral direito Fabiano seguem negociando com boas chances de permanência para 2017.