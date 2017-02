Vitor Hugo pede desculpas a corintiano Pablo por cotovelada

Rival não é inimigo! Uma publicação compartilhada por Vitor Hugo (@vh.oficial) em Fev 23, 2017 às 10:58 PST

Nos últimos minutos do clássico contra o Corinthians, disputado na noite de quarta-feira, Vitor Hugo acertou uma cotovelada em Pablo. No dia seguinte ao revés por 1 a 0 em Itaquera, o zagueiro palmeirense publicou um vídeo no Instagram para se desculpar.

“Eu nem consegui dormir ontem por causa do lance que aconteceu com o Pablo. Um cara que eu conheço há muito tempo, sempre jogando contra, desde a época em que ele estava na Ponte. Sempre nos encontramos e nunca teve nada disso. Ontem acabou acontecendo”, lamentou Vitor Hugo.

O zagueiro do Palmeiras, convocado pelo técnico Tite para o recente amistoso contra a Colômbia, gravou o vídeo trajado com o uniforme oficial do clube alviverde. Aos 25 anos de idade, ele se retratou pelo lance contra Pablo durante o Derby disputado em Itaquera.

“O ser humano é passível de erros e eu errei. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Mas faz parte da vida, a vida é um aprendizado. Quero pedir desculpas publicamente a ele, a todos os familiares e torcedores que gostam do futebol bonito, que gostam do jogo limpo. Espero que possam me perdoar”, declarou.

Vitor Hugo prometeu trabalhar para que esse tipo de lance não ocorra novamente e chegou a se dirigir diretamente ao adversário. “Pablo, estamos juntos. Já falei com você ontem, peguei na sua mão e te abracei. Você sabe que é coisa de futebol. Vamos seguir e evitar que essas situações aconteçam”, afirmou.

Com nove pontos ganhos, o Palmeiras permanece na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista. Às 16h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio Palestra Itália, o time alviverde tenta se recuperar no torneio estadual diante da Ferroviária, pela sexta rodada.