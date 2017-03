Vitor Hugo é suspenso por dois jogos no Paulistão por cotovelada no Derby

Vitor Hugo será desfalque certo do Palmeiras nos três próximos compromissos. Suspenso da próxima partida da Copa Libertadores da América, o zagueiro alviverde foi julgado nesta segunda-feira e recebeu dois jogos de suspensão no Campeonato Paulista.

Vitor Hugo foi punido pela cotovelada sem bola acertada em Pablo, do Corinthians, na derrota do Palmeiras para o Timão, em jogo pela quinta rodada do Paulistão. Depois do clássico, o beque publicou um vídeo se desculpando com o adversário.

Pelo lance, Vitor Hugo foi denunciado por agressão (pena de quatro a 12 jogos), mas a defesa do Palmeiras conseguiu desqualificar o caso para prática de jogada violenta. Nos cinco votos do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), dois foram para duas partidas, dois para três jogos e um para apenas um – com o empate, vale a menor pena.

Com a suspensão, o zagueiro não poderá encarar o Santos, no domingo, e o Mirassol, na outra quarta-feira (22), no Palestra Itália. Nesta quarta-feira, sem Vitor Hugo, o Verdão entra em campo pela Copa Libertadores, quando encara o Jorge Wilstermann-BOL, às 21h45 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo 5.