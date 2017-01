Vitinho ouve conselhos de Felipe Melo e promete disputar vaga no Paulistão

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira ao técnico Eduardo Baptista com o foco voltado para a preparação física e para a ascensão do garoto Vitinho. Após um trabalho feito na academia do Centro de Excelência do clube, o jogador de 18 anos concedeu entrevista coletiva para tratar do golaço que decretou o empate por 2 a 2 com a Chapecoense, no sábado.

Vitinho ganhou a oportunidade de jogar logo no início do segundo tempo. Aos 33 minutos, o meia-atacante carregou a bola da lateral esquerda para o centro e chutou forte, no alto, para evitar a derrota do Verdão.

“Vi muitas vezes o vídeo do gol. Peguei o celular e já tinha recebido várias mensagens quando cheguei no vestiário. Os amigos e a familiares ficaram muito felizes”, disse o jogador, que já procurou se aproximar do volante Felipe Melo.

O meia disse ter conversado com o experiente atleta para pegar conselhos e melhorar o estilo de jogo. “Ele me dá conselhos dentro de campo e falou para eu soltar a bola mais rápido na zona de conforto. Coloquei isso na cabeça e em prática. Eu quero aprender muito com todos eles, espero que possam me ajudar”, disse.

O desafio de Vitinho é assegurar uma vaga entre os 28 inscritos para a disputa do Campeonato Paulista. O garoto era um dos nomes cotados para ficar fora da lista, mas a boa atuação diante da Chapecoense poderá criar dúvidas na cabeça de Eduardo Baptista. Ele terá uma nova chance no próximo domingo, em amistoso que será disputado com a Ponte Preta, no Palestra Itália.

“Eu estou sempre preparado e focado nos meus objetivos. Às vezes as chances passam muito rápido. E estava esperando a minha há muito tempo. Vinha treinando com o grupo e fiz quatro jogos no ano passado”, disse Vitinho. “Agora nosso elenco está muito forte. Chegaram grandes jogadores e saíram outros. Será uma disputa sadia. E cada um buscará seu espaço”, completou.

O Palmeiras voltará a trabalhar na tarde desta segunda-feira. O técnico Eduardo Baptista deverá comandar uma atividade leve no campo para fortalecer o condicionamento dos atletas e evitar lesões. Um novo trabalho voltado para a definição da equipe que enfrenta a Ponte Preta só será realizado na terça-feira.