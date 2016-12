Vinicius Silvestre diz idolatrar Jailson e crê em volta por cima de Vagner

A história do goleiro Jailson virou inspiração para os garotos formados na categoria de base do Palmeiras. Um dos jovens que passou a idolatrar o arqueiro de 35 anos é Vinicius Silvestre. O atleta disse que se espelha nos passos do camisa 49 para adquirir experiência e alcançar novas oportunidades no Verdão.

“Estou todo dia treinando com o Jailson. Isso é um motivo de alegria e de muita felicidade. Eu me espelho nele, sim. E procuro pegar conselhos, dicas e caminhos mais fáceis. Falamos em cortar caminhos no futebol, então é isso que pretendo fazer. Se Deus quiser vai dar tudo certo no próximo ano”, disse Vinicius Silvestre, de 22 anos.

Jailson fez sua estreia na Série A na campanha que rendeu o eneacampeonato ao Palmeiras. Ele disputou 19 jogos no Brasileirão e conquistou o título de forma invicta, com 14 vitórias e cinco empates. O veterano só não pôde atuar na 33ª rodada, quando cumpriu suspensão por conta do terceiro cartão amarelo.

Na ocasião, o técnico Cuca descartou a escalação de Vagner e optou por promover a estreia de Vinicius Silvestre como titular. O Palmeiras saiu da Vila Belmiro derrotado por 1 a 0, mas o jovem goleiro afirmou que a partida foi especial para sua carreira.

“No começo do ano eu era só a quinta opção, não pensei que estrearia pelo Palmeiras. Mas aos poucos as coisas foram acontecendo. Eu respeitei meus companheiros e tudo deu certo. Foi um bom ano, todos fizeram um ótimo trabalho e representaram bem a escola de goleiros do clube com o título brasileiro”, afirmou.

Com a lesão de Fernando Prass, Vinicius Silvestre terminou o ano como a segunda opção do técnico Cuca para a meta alviverde. A ascensão do garoto fez Vagner cair no ostracismo. O goleiro não agradou nas três partidas que disputou no ano e precisará se empenhar para recuperar um espaço no elenco em 2017.

Segundo Vinicius Silvestre, o colega tem plenas condições de brigar pela posição. “O Vagner é um cara de cabeça boa e de família. Ele é super tranquilo e entendeu muito bem as coisas que aconteceram. Tem treinado e desempenhado um bom futebol. Tenho certeza que dará a volta por cima”, afirmou o goleiro, que será comandado por Eduardo Baptista na próxima temporada.