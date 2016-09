Vídeo motivacional com familiares embalou líder Palmeiras no Derby

Next

Após empates consecutivos contra Grêmio e São Paulo, o Palmeiras voltou a ganhar no Campeonato Brasileiro durante a tarde deste sábado. Nos momentos que antecederam a vitória por 2 a 0 contra o Corinthians em Itaquera, os jogadores assistiram um vídeo motivacional com depoimentos de seus familiares.

“Sabíamos que uma vitória aqui seria um passo importante e o que nos motivou ainda mais, além de jogar um clássico com 40 mil torcedores do adversário, foi o vídeo que apresentaram no vestiário de surpresa, dizendo que confiavam na gente”, contou o lateral esquerdo Egídio, escalado como titular.

A estrela do vídeo motivacional foi a pequena filha de Moisés, que cantou o hino do Palmeiras completo, devidamente uniformizada. Inspirado, o meio-campista marcou o primeiro gol alviverde em Itaquera logo aos cinco minutos de partida.

“Foi uma choradeira no vestiário. Todas as famílias estão de parabéns, porque nos deram uma força que nem imaginam. Minha filha de dois anos e quatro meses sabe o hino todinho. Ela aprendeu mais rápido do que eu. Foi emocionante”, contou Moisés, dedicando o gol a seus parentes.

Envolvido na disputa pelo título brasileiro, o Palmeiras seguiu do Palestra Itália para um hotel na cidade de Atibaia logo depois do empate por 1 a 1 contra o Flamengo, alcançado na noite de quarta-feira. Em função da série de partidas, os jogadores têm passado pouco tempo com os familiares.

“Todos falam que é uma delícia jogar futebol. É uma delícia, mas você tem que dar muito em troca, abrindo mão do convívio com a família, morando fora de sua cidade. Quando a filhinha do Moisés cantou o hino, arrepiou todo o mundo. Fomos para o campo com alegria de jogar”, disse o técnico Cuca.

Com a vitória sobre o Corinthians, o Palmeiras chegou aos 51 pontos ganhos e aumentou temporariamente para quatro a vantagem sobre o Flamengo na liderança. Às 11 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio do Pacaembu, a equipe rubro-negra encara o Figueirense.

