Ida de Mattos para a Inglaterra adia apresentação de Willian no Palmeiras

A apresentação do atacante Willian como reforço do Palmeiras foi adiada. O diretor de futebol Alexandre Mattos pediu para o clube postergar a entrevista coletiva do jogador para participar da entrega de camisa. O evento estava marcado para ocorrer após o treino desta terça-feira.

Mattos foi para a Inglaterra acompanhar a estreia de Gabriel Jesus pelo Manchester City e para resolver assuntos burocráticos. Ele voltará ao Brasil nos próximos dias e, por ter uma relação próxima com Willian, pediu para a assessoria de imprensa adiar a apresentação do jogador.

O Palmeiras estuda o dia ideal para encaixar a apresentação. Ela não ocorrerá na quarta-feira por conta da final da Copa São Paulo de Juniores, entre Corinthians e Batatais, no Pacaembu, e do jogo amistoso entre a Seleção Brasileira e a Colômbia, no Engenhão.

Willian e o meia Alejandro Guerra são os únicos reforços que ainda não foram apresentados pelo Palmeiras. O venezuelano já trabalha com bola na Academia de Futebol, mas aguarda o visto de trabalho para conceder a primeira entrevista como atleta do clube. A expectativa é de que a documentação fique pronta em até dez dias.