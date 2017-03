Verdão terá Jailson e Alecsandro titulares sábado; Veja quem joga

Se o Palmeiras passou no primeiro grande teste com time misto na última quarta-feira, ao bater o Mirassol no Estádio Palestra Itália, os reservas do Verdão terão uma nova oportunidade de mostrar serviço neste sábado, contra o Audax. Em entrevista coletiva nesta sexta, na Academia de Futebol, o técnico Eduardo Baptista confirmou o time que irá a campo.

Assim, o treinador irá escalar Jailson; Fabiano, Antônio Carlos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos; Róger Guedes, Michel Bastos, Tchê Tchê e Keno; Alecsandro.

A partida pelo Campeonato Paulista será a primeira oportunidade de Jailson entrar em campo nesta temporada. Em 2015, o goleiro substituiu o lesionado Fernando Prass e teve ótimo desempenho na campanha do título brasileiro, sob o comando do técnico Cuca.

Além do arqueiro, outro que terá grande chance é o centroavante Alecsandro, que saiu do banco de reservas em quatro oportunidades no Paulistão, mas ainda não havia começado um jogo como titular.

Entre as baixas alviverdes, estão Dudu, Yerry Mina, Alejandro Guerra e Miguel Borja, com suas seleções para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Fernando Prass, Felipe Melo, Willian e Edu Dracena poupados, e Jean e Arouca por problemas físicos. O lateral-direito tem uma fissura no pé direito e está em observação, enquanto o volante foi preservado pelo Departamento Médico.

Com tantas baixas, até mesmo o banco de reservas do Palmeiras ficará desfalcado para encarar o Audax. Normalmente com 12 jogadores, sendo 11 de linha, os suplentes alviverdes deverão ser apenas oito, sendo seis atletas de linha. Assim, Eduardo Baptista terá como opções Vinicius Silvestre, Daniel Fuzato, Egídio, Vitinho, Rafael Marques, Raphael Veiga, Willian e Erik.

Palmeiras e Audax se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Palestra Itália, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O Verdão joga por um empate para conseguir a melhor campanha do torneio, enquanto o time Osasco precisa do triunfo para tentar escapar do rebaixamento.