Verdão se reapresenta com trabalho tático e jogo-treino contra o sub-17

O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira na Academia de Futebol após a vitória de quarta sobre o Mirassol, no Palestra Itália, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Os jogadores que atuaram na partida fizeram trabalhos regenerativos fora do campo. Só treinaram no gramado os atletas que não jogaram contra a equipe do interior, além dos goleiros.

Na primeira parte da atividade, os jogadores fizeram o aquecimento com um tradicional bobinho, enquanto os arqueiros faziam trabalhos específicos em separado. Na sequência, Eduardo Baptista comandou um treino tático, em que não puderam ser gravadas imagens, exercitando a transição da defesa para o ataque.

Participaram do treinamento Gustavo (atleta da base), Vitão, Vitor Hugo, Zé Roberto Thiago Santos, Erik, Hyoran, Léo Passos, Tchê Tchê, Vitinho, Keno e Alecsandro. O objetivo dos atletas era criar jogadas desde a defesa até chegar ao gol defendido por Daniel Fuzato. Hyoran alternou funções com Léo Passos e Tchê Tchê alternou com Vitinho. Lateral direito das categorias de base, Gustavo participou da atividade porque Fabiano jogou na quarta-feira e Jean está lesionado.

Na segunda parte do treino, os jogadores que não atuaram fizeram uma espécie jogo-treino contra a equipe sub-17 do clube. Eduardo Baptista armou o time com Hyoran (improvisado da direita), Vitão, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos; Erik, Tchê Tchê, Vitinho e Keno; Alecsandro. Somente os profissionais atacavam.

Ao longo do trabalho, o comandante palmeirense mudou a configuração da equipe, colocando Hyoran no meio e passando Vitinho para a lateral direita. Um dos destaques da Seleção Brasileira sub-17 na conquista do Sul-Americano da categoria, realizado no Chile, o meia Alan Guimarães participou do jogo-treino.

Ao final do treino, Zé Roberto, Thiago Santos, Erik, Alecsandro, Tchê Tchê e Keno treinaram cobranças de falta em um dos gols do campo. No outro, Hyoran, Léo Passos e Vitinho exercitaram finalizações e cobranças de falta. O Palmeiras volta aos treinamentos na tarde desta sexta-feira para finalizar a preparação para o compromisso deste sábado, às 16 horas (de Brasília), contra o Audax, no Palestra Itália, pelo Campeonato Paulista.

*Especial para a Gazeta Esportiva