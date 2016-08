Verdão divulga relacionados sem as presenças de Vagner e Matheus Sales

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

O técnico Cuca promoveu novidades entre os relacionados do Palmeiras e divulgou a lista sem as presenças do goleiro Vagner e do volante Matheus Sales. Os nomes dos 23 atletas foram comunicados neste sábado, após uma atividade tática encerrar a preparação da equipe para o duelo contra o Fluminense, neste domingo, em Brasília.

As duas ausências foram por motivos técnicos. Vagner, titular nas três primeiras partidas que o Palmeiras ficou sem Fernando Prass, deu lugar a Vinicius Silvestre na lista. O goleiro de 22 anos se destacou nos treinos desta semana e praticou boas defesas quando os jogadores disputavam os coletivos. Ele será reserva de Jailson no domingo.

Já Matheus Sales era um dos candidatos para ocupar a vaga do suspenso Thiago Santos, mas também ficou fora da relação. As opções para Cuca preencher o meio-campo são os volantes Arouca e Gabriel, sendo que o primeiro desponta como favorito ao posto. Como o treinador gosta de escalar uma formação mais defensiva quando atua fora de casa, o meia Cleiton Xavier corre por fora na disputa pela titularidade.

A lista também confirmou a volta do zagueiro Yerry Mina à equipe palmeirense. O colombiano sofreu uma grave lesão muscular no empate por 1 a 1 com o Santos, no dia 12 de julho, e vinha desfalcando o Verdão desde então. Recuperado, ele tomou a vaga de Thiago Martins e formará dupla de zaga junto com Vitor Hugo.

A provável equipe titular que Cuca escalará contra o Fluminense tem Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Arouca, Tchê Tchê e Moisés; Róger Guedes (Erik), Dudu e Gabriel Jesus. O Palmeiras está na primeira posição do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, e soma dois de vantagem para o vice-líder Atlético-MG.

Veja a lista com os 23 jogadores relacionados pelo técnico Cuca: Goleiros: Jailson e Vinicius Silvestre

Zagueiros: Edu Dracena, Yerry Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo

Laterais: Jean, Egídio, Zé Roberto e João Pedro

Volantes: Arouca e Gabriel

Meias: Tchê Tchê, Moisés, Cleiton Xavier, Allione e Fabrício

Atacantes: Dudu, Rafael Marques, Leandro Pereira, Róger Guedes, Gabriel Jesus e Erik

