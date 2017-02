Veiga recebe dicas de Alex antes do Derby e sonha com gol no clássico

Para um torcedor palmeirense, jogar um clássico contra o Corinthians e anotar um gol no maior rival seria a realização de um sonho. Apesar de apenas uma fantasia para a imensa maioria, o plano pode se tornar realidade para o meia Raphael Veiga, alviverde desde a infância e que disputará seu primeiro Derby da carreira, no centésimo ano do confronto.

“É um clássico que todos querem jogar. Cresci vendo o Derby. Para mim, poder estar em campo jogando é muito gratificante, especialmente neste jogo que o clássico completa 100 anos. Poder participar dele me deixa muito feliz”, afirmou Veiga

Feliz pela disputa de seu primeiro Derby, Raphael Veiga admitiu que o jogo desta quarta-feira será especial. Além disso, o meia revelou que teve uma conversa com o ex-palmeirense Alex, com quem chegou a atuar no Coritiba, antes de chegar ao Verdão.

“Para um palmeirense, é especial, mas para os outros também é. Ontem (segunda-feira), saí com o Alex e ele falou que, se tivesse oportunidade de voltar, queria jogar esse Derby. É um jogo diferente de todas as outras partidas”.

“O Alex me lembrou de algumas coisas. Ele me cobra muito para entrar na área, diz que meia tem que fazer gol. Até brincou que não adianta pegar 700 vezes na bola se não finalizar nenhuma, não colocar ninguém na cara do gol. Ele disse que tenho que ser decisivo nas minhas ações durante o jogo”, completou o atleta.

Com apenas três jogos oficiais pelo Palmeiras, sendo dois destes como titular, Raphael Veiga já anotou um gol pelo Verdão, na goleada sobre o Linense, no último domingo. O meia agora mira balançar as redes contra o Corinthians, realizando um sonho de infância.

“A gente sonha quando criança em jogar no time do coração. Seria a realização de um sonho fazer um gol amanhã, mas primeiro tenho que entrar jogando, me concentrar, e deixar as coisas fluírem naturalmente. Não posso ir ao jogo levando o peso de querer fazer um gol.”

O Palmeiras faz seu primeiro clássico em 2017 na próxima quarta-feira, quando encara o Corinthians, às 21h45 (de Brasília), em Itaquera, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Para este confronto, o centroavante Borja, que será inscrito no Estadual na vaga do lesionado Moisés, ainda não deverá estar regularizado para entrar em campo.