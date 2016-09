Treino do Palmeiras tem volta de Alecsandro e Jesus em recuperação

Vídeos destaque Torcedores do Flamengo apoiam o time no embarque para São Paulo

O Palmeiras fez seu último treinamento antes de enfrentar o Flamengo na tarde desta terça-feira. Absolvido de acusação de doping, o centroavante Alecsandro voltou a trabalhar normalmente na Academia de Futebol, enquanto Gabriel Jesus fez exercícios de recuperação.

A entrada da imprensa foi liberada cerca de uma hora após o início das atividades. Diante dos jornalistas, Gabriel Jesus passou pelo gramado de tênis, carregando as chuteiras nas mãos. Ele cumprimentou o técnico Cuca e, acompanhado pelo fisioterapeuta Jomar Ottoni, seguiu para um espaço reservado.

Acometido por dores na região da virilha durante o empate contra o Grêmio, Gabriel Jesus caminhou pelo gramado sem mancar, mas dificilmente terá condições de enfrentar o Flamengo. O Palmeiras não divulgou os resultados dos exames feitos pelo jogador na segunda-feira.

Dentro do gramado, divididos em duas equipes, os atletas fizeram atividade com bola em campo reduzido e Alecsandro participou normalmente. Com titulares e reservas misturados, a comissão técnica chefiada por Cuca preferiu não dar pistas sobre a escalação para o confronto com o Flamengo.

Flagrado durante o Campeonato Paulista, Alecsandro tomou pena de dois anos, mas a defesa recorreu e o jogador acabou absolvido após análise da Agência Mundial Antidoping. O centroavante, amparado por efeito suspenso, pode jogar normalmente, algo que não faz desde a derrota contra o Atlético-MG, no dia 24 de julho.

O lateral direito Jean e o zagueiro Yerry Mina, livres de suspenso, estão à disposição do técnico Cuca para enfrentar o Flamengo. Com a provável ausência de Gabriel Jesus, Rafael Marques e Lucas Barrios estão entre as alternativas do treinador para formar o ataque.

A partida entre Palmeiras e Flamengo, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Palestra Itália. Com 47 pontos ganhos, um a mais que o adversário rubro-negro, os palestrinos lideram o torneio nacional.

