Torcida do Atlético Nacional organiza despedida para reforço do Palmeiras

O meia Alejandro Guerra é uma das principais contratações do Palmeiras para a temporada de 2017. Com status de ídolo entre os torcedores do Atlético Nacional, o jogador venezuelano ganhará uma despedida especial dos fãs do time colombiano nesta sexta-feira.

Contratado pelo Atlético Nacional em 2014, Guerra foi premiado como o melhor jogador da edição de 2016 da Copa Libertadores, vencida pela equipe colombiana. Ao comentar sua transferência ao Palmeiras, ele admitiu que a decisão de deixar o time de Medellín foi difícil.

Por meio da Internet, torcedores do Atlético Nacional vêm anunciando um evento para homenagear Guerra. “Te esperamos com a camiseta do Verde e sua bandeira para despedir a um dos grandes, que por sua entrega e paixão ganhou o coração de toda a torcida verdolaga”, diz o convite, compartilhado no Twitter pela facção “Los del Sur”, com mais de 213 mil seguidores.

O ponto de encontro dos torcedores do Atlético Nacional na tarde desta sexta-feira é uma estação de metrô da cidade de Medellín. Até a próxima segunda-feira, o jogador de 31 anos de idade já deve estar integrado ao elenco do Palmeiras na Academia de Futebol.

Pensando em brigar pelo bicampeonato da Copa Libertadores em 2017, o Palmeiras procurou mudar o perfil de seu elenco com jogadores experientes e de vivência internacional. As contratações dos meias Alejandro Guerra e Michel Bastos e do volante Felipe Melo estão neste contexto.

O Palmeiras também já anunciou as chegadas do zagueiro Antônio Carlos, dos meias Hyoran e Raphael Veiga e dos atacantes Keno e Willian. O clube alviverde ainda garantiu a permanência em definitivo do lateral direito Fabiano, que havia retornado ao Cruzeiro.