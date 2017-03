Tite convoca Dudu à Seleção para o lugar de Douglas Costa

O técnico Tite convocou na noite desta sexta-feira o atacante Dudu, do Palmeiras, para a vaga de Douglas Costa, cortado por causa de uma lesão no joelho esquerdo do atleta do Bayern de Munique. O jogador será uma das opções para as partidas diante do Uruguai, no dia 23 de março, no estádio Centenário, e do Paraguai, no dia 28 também deste mês, no estádio de Itaquera, ambos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

“Muito feliz pela convocação. Queria agradecer a Deus, à minha família, aos meus companheiros de clube e a todo o pessoal que cuida da minha carreira. Sem vocês eu jamais conseguiria chegar à Seleção. Em especial, agradeço ao Palmeiras e a todos os torcedores desse clube maravilhoso. Obrigado pelo carinho. Estamos juntos sempre”, disse o avante em seu Instagram.

Na tarde desta sexta-feira, após contato com o coordenador de seleções, Edu Gaspar, e com o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, o Bayern confirmou uma lesão no joelho esquerdo de Douglas, impossibilitando sua participação nos treinos e jogos. A apresentação dos convocados está marcada para segunda-feira, em um hotel da capital paulista.

Confirmada a desconvocação, a comissão técnica se reuniu no período da tarde, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, e decidiu-se pelo nome do palmeirense. Dudu já foi convocado anteriormente por Tite, em janeiro deste ano, para o amistoso contra a Colômbia. Foi ele o autor do único gol da partida.

O chamado não impede o jogador de ser levado pelo técnico Eduardo Baptista para o clássico contra o Santos, marcado para as 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O atleta, porém, certamente não enfrentará o Mirassol, na quarta-feira, e o Audax, no sábado, dia 25. Dependendo da sua condição física e utilização na Seleção, Dudu pode retornar ao Verdão no dia 29, contra a Ponte Preta, fora de casa, pela última rodada da fase de grupos do Paulista.