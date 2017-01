“Tenho o direito de sonhar”, diz Prass sobre volta à Seleção Brasileira

O Brasil terá um amistoso de caráter beneficente para disputar na noite desta quarta-feira, contra a Colômbia, no Engenhão. O jogo será acompanhado de perto pelo goleiro Fernando Prass. Além de torcer pelos companheiros Vitor Hugo e Dudu, o arqueiro do Palmeiras estará atento ao rendimento dos concorrentes a uma vaga no time do técnico Tite.

Prass não esconde que voltar a ser convocado é um dos objetivos para este ano. O jogador de 38 anos foi chamado pela primeira vez na carreira por Rogério Micalle, que dirigiu o Brasil na Olimpíada do Rio de Janeiro. Mas uma fratura no cotovelo direito, sofrida durante a preparação para o Rio 2016, impediu o arqueiro de entrar em campo pela Seleção.

“Falar sobre isso é um pouco difícil, porque estava com 38 anos e fui para a Seleção olímpica quando muita gente não esperava mais. Aí me perguntam se seria convocado para o time principal se tivesse jogado no Rio. O ‘se’ não existe. O Brasil poderia ter perdido o ouro se eu fosse o goleiro. É muito relativo”, afirmou Prass.

“O mais importante é que o meu trabalho foi reconhecido. Eu fui convocado para a Seleção e, se sonhava antes, quando não imaginava que seria possível, posso ser convocado agora. Tenho o direito de sonhar. Se chegar para treinar no Palmeiras sem sonhar com isso, então é um sinal de que a luz está se apagando e devo parar de jogar”, acrescentou o goleiro.

Tite convocou apenas jogadores que atuam no Brasil para o amistoso com a Colômbia. Para o gol foram chamados Muralha, do Flamengo, Weverton, do Atlético-PR, e Danilo Fernandes, do Internacional. Os dois primeiros já vinham aparecendo nas últimas listas do técnico, ocupando a reserva de Alisson, da Roma.

Prass largou na frente de Jailson na pré-temporada do Palmeiras e deve retomar a titularidade neste início de temporada. Se for confirmado o como goleiro da equipe principal, ele poderá disputar pelo menos oito partidas do Paulistão e duas da Copa Libertadores para mostrar a Tite que pode defender a Seleção.

O Brasil volta a disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 em 23 de março, contra o Uruguai, em Montevidéu, e em 28 de março, diante do Paraguai, em São Paulo.