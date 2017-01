Técnico palmeirense espera time “mais calmo” contra Vila Nova-MG

Em busca do inédito título da Copa São Paulo, o Palmeiras penou para ganhar por 3 a 2 do Paranoá na estreia. Diante do Vila Nova-MG, na segunda rodada do tradicional torneio dedicado aos juniores, o técnico João Burse espera uma postura diferente de seus pupilos.

Jogando no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, o Palmeiras ficou duas vezes em desvantagem no marcador contra o Paranoá, mas conseguiu a virada com gols de Fernando, Matheus Iacovelli e Léo Passos. A performance deixou o técnico João Burse insatisfeito.

“Não ficamos contentes. Oscilamos muito na partida, até mesmo por ser estreia. Acho que alguns atletas acabaram sentindo o começo da competição, mas depois da conversa no intervalo voltaram mais ligados e conseguimos reverter a situação”, comentou o treinador.

Às 21 horas (de Brasília) desta quinta-feira, em Araraquara, o Palmeiras enfrenta o Vila Nova-MG, que na primeira rodada empatou sem gols com a Ferroviária. “Espero que no próximo jogo (os atletas) já estejam mais calmos e possam colocar toda a capacidade em campo”, disse Burse.

Uma das maiores esperanças do elenco palmeirense na disputa da Copa São Paulo é goleiro Daniel Fuzato, com passagem por Seleções de base e chamado para participar do treinamento dos profissionais com frequência. Dono da tarja de capitão, ele aposta na melhora da equipe ao longo do torneio.

“O time estava ansioso para começar logo a partida e entrou um pouco desatento, o que precisamos corrigir. O lado positivo é que a equipe se entregou o tempo todo e tenho certeza que vai crescer muito no restante da competição”, declarou o goleiro palestrino.