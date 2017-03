Tchê Tchê trabalha com o grupo e Palmeiras faz treino fechado

Sem a presença da imprensa, o volante Tchê Tchê fez seu primeiro treino com bola junto dos companheiros nesta quarta-feira, pela primeira vez desde que sofreu uma fratura no ombro, em cinco de fevereiro. O técnico Eduardo Baptista deve relacionar e dar alguns minutos ao volante nesta sexta-feira, contra o Red Bull.

Tchê Tchê tinha previsão de retorno estimada para quatro a seis semanas. Assim, se for relacionado nesta sexta-feira, estará de volta ao time no prazo mínimo. Esta semana de treinos é fundamental para que o volante esteja na estreia do Palmeiras na Copa Libertadores, já que Eduardo Baptista deixou claro que o time que jogar contra o Red Bull deve ser a base para o confronto pela competição sul-americana.

Outro atleta em evolução após a lesão, o lateral-direito Fabiano fez uma movimentação física ao lado do preparador Thiago Maldonado, nesta quarta. O jogador sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita em 12 de fevereiro e também tem recuperação estimada entre quatro e seis semanas – está na terceira.

O Palmeiras faz um novo treinamento, mais uma vez fechado para a imprensa, nesta quinta-feira. O Verdão viaja para a Argentina na próxima segunda-feira, e deve fazer um treino no país antes de enfrentar o Atlético Tucumán, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na estreia da Copa Libertadores da América. Antes, o Alviverde tem duelo marcado pelo Campeonato Paulista, sexta, às 21h05, contra o Red Bull, em Campinas.