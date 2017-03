Tchê Tchê frustra Eduardo e fica fora de estreia na Libertadores

Frustrando torcida e o próprio técnico Eduardo Baptista, Tchê Tchê não está na lista de relacionados do Palmeiras que encara o Atlético Tucumán, nesta quarta-feira, na Argentina, pela estreia da Copa Libertadores da América. Para a vaga do novo camisa 8, o volante Arouca foi chamado junto com outros 20 atletas. Como o torneio sul-americano permite apenas sete no banco de reservas, três cortes irão ocorrer.

Existia a expectativa que Tchê Tchê pudesse jogar na última sexta-feira, contra o Red Bull, o que não aconteceu. Após a partida, o técnico Eduardo Baptista afirmou que pretendia levar o atleta para a Argentina. No sábado, o volante atuou normalmente em jogo-treino contra o Jabaquara, mas não reuniu condições para ser relacionado para a estreia na Copa Libertadores.

Tchê Tchê se machucou durante o embate com o Botafogo-SP, em 5 de fevereiro, na estreia do Campeonato Paulista, quando foi o autor do gol da vitória por 1 a 0. O volante voltou a treinar com os demais companheiros no início do mês e a comissão técnica planejava dar ao menos alguns minutos ao atleta durante o confronto com o Red Bull para ele readquirir ritmo de jogo e ganhar confiança.

Além de Tchê Tchê, o Palmeiras tem os desfalques do zagueiro colombiano Yerry Mina, expulso em sua última partida na edição do ano passado pelo Santa Fe-COL, do zagueiro Thiago Martins, que lesionou o ligamento cruzado do joelho esquerdo no sábado, em jogo-treino contra o Jabaquara, do lateral-direito Fabiano, que está em transição física após lesão no músculo posterior da coxa direita e do meia Moisés, que rompeu os ligamentos do joelho esquerdo.

Sem Tchê Tchê, Eduardo Baptista tem apenas duas dúvidas na escalação do Palmeiras. Zé Roberto está garantido na equipe titular, mas pode ficar com a vaga de Egídio na lateral esquerda para que Thiago Santos forme dupla de volantes com Felipe Melo, tornando o time mais forte fisicamente e na marcação.

Além disso, existe a dúvida se Miguel Borja terá condições físicas de começar atuando desde o início. Se não for possível, Willian irá como titular. Assim, o Verdão deverá ter na estreia Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio (Thiago Santos); Felipe Melo e Zé Roberto; Michel Bastos, Dudu e Keno; Miguel Borja (Willian).

O Palmeiras embarca para a Argentina na noite desta segunda-feira, às 21h30. Terça, Zé Roberto concede coletiva durante a tarde e, às 20h, o Verdão fará um treino fechado para a imprensa no estádio Monumental Presidente José Fierro, local da partida. O confronto com o Atlético de Tucumán, pela estreia na Copa Libertadores, está marcado para quarta-feira, às 21h45.

Confira os 21 relacionados para a viagem:

Goleiros: Fernando Prass, Jailson e Vinicius Silvestre

Laterais: Egídio, Jean e Zé Roberto

Zagueiros: Antônio Carlos, Edu Dracena e Vitor Hugo

Meio-campistas: Arouca, Felipe Melo, Guerra, Michel Bastos, Raphael Veiga e Thiago Santos

Atacantes: Alecsandro, Borja, Dudu, Keno, Róger Guedes e Willian