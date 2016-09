Tchê Tchê espera São Paulo ofensivo, lembra 1º turno e prega respeito

Apesar de o São Paulo ser o 12º colocado do Campeonato Brasileiro, a quatro pontos da zona de rebaixamento, a expectativa do meio-campista Tchê Tchê, do líder Palmeiras, é por um Tricolor ofensivo no confronto desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Palestra Itália. O jogador ainda lembrou do revés sofrido no primeiro turno e pregou respeito ao adversário.

“Conversamos um pouco sobre isso, mas acho que eles não vão vir fechados. É clássico, 50% de chance para cada lado. Claro que temos um fator a mais que é a torcida, estar jogando em casa, mas dentro de campo são 11 contra 11, não faz diferença”, disse o palmeirense.

No primeiro turno, o Tricolor bateu o Verdão por 1 a 0 no estádio do Morumbi, com um gol de cabeça do meia Paulo Henrique Ganso, atualmente no Sevilla. Esta foi umas das cinco derrotas palmeirenses neste Brasileirão e Tchê Tchê já sabe que lição tirar do revés na casa são-paulina.

“Não só nesse jogo, mas em outros também, acabamos criando no início da partida, não conseguimos fazer o gol e depois sofremos um. Não foi só contra o São Paulo. Estávamos tendo um pouco de dificuldade nesse sentido no início do campeonato. A lição que fica é que, se tivermos chances, temos de fazer os gols”, argumentou, antes de pregar respeito ao rival.

“Respeitamos todos os adversários. Claro que quando jogamos em casa a torcida nos ajuda muito, é um fator a mais. Vamos entrar respeitando. Não temos nada a ver com a fase que eles vêm passando, queremos nos preocupar com o rendimento da nossa equipe. O que for para falar da equipe deles, não estamos interessados”, finalizou.

