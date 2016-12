Tchê Tchê e Jailson desejam boas festas à torcida palmeirense

O volante Tchê Tchê e o goleiro Jailson furam fundamentais na conquista do título do Campeonato Brasileiro 2016, feito que o Palmeiras não alcançava há 22 anos. Por meio de um vídeo produzido pelo canal oficial do clube no YouTube, ambos desejaram boas festas à torcida alviverde neste sábado.

Contratado após se destacar no Audax, Tchê Tchê participou de 37 dos 38 jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, um recorde no elenco. Já o goleiro Jailson foi escalado em um total de 19 partidas e terminou invicto, com 14 vitórias e cinco empates.