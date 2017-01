Tchê Tchê alimenta disputa por vaga: “Não vai jogar quem é mais bonitinho”

Apontado como um dos destaques do Palmeiras nos amistosos disputados nesta pré-temporada, o meia Tchê Tchê mandou um recado aos outros jogadores do setor e alimentou a briga por uma vaga no time titular. O atleta disse que não há cadeira cativa na equipe e afirmou estar empenhado para mostrar qualidade e ganhar a confiança de Eduardo Baptista.

“Não tem preferência nenhuma, não. Vai jogar quem estiver melhor, não quem é mais bonitinho ou porque alguém gosta de mim. Temos que mostrar merecimento a cada treino e a cada jogo”, disse Tchê Tchê, entre risos.

O atleta foi titular nos empates diante de Chapecoense e Ponte Preta, mas terá em breve a concorrência de Moisés e Alejandro Guerra no meio. O setor intermediário ainda conta com Dudu, Raphael Veiga e Róger Guedes, que têm feito uma boa pré-temporada, além do recém-chegado Hyoran e do garoto Vitinho.

“É algo muito bom para o Palmeiras. O time se qualificou e está com um elenco forte. Será uma disputa sadia, cada jogador respeitará o espaço do outro. Enquanto alguém tiver a preferência do professor, o outro precisará respeitar o momento. É assim que precisa ser”, afirmou.

O meia disse que levará tempo até se adaptar plenamente ao esquema tático 4-1-4-1 do técnico Eduardo Baptista, mas elogiou a liberdade ofensiva que o treinador lhe deu. “É uma posição um pouco diferente daquela que eu fazia com o Cuca”, analisou.

“Estou me adaptando, porque agora tenho mais liberdade para entrar na área e fazer jogadas ofensivas. Até estranhei quando o Felipe Melo saiu e precisei atuar mais recuado contra a Ponte Preta. Mas é algo bom, vou procurar dar o meu máximo”, acrescentou.

Tchê Tchê se uniu aos outros titulares do Palmeiras e fez apenas uma atividade regenerativa na manhã desta segunda-feira. Já os reservas venceram o Nacional-SP por 1 a 0, em jogo-treino disputado na Academia de Futebol. O elenco ganhará folga na terça-feira e retoma os trabalhos na quarta pela manhã. A estreia no Campeonato Paulista ocorre no próximo domingo, contra o Botafogo-SP. no Palestra Itália.