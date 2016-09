Suspensos, Mina e Jean desfalcam Palmeiras contra o Grêmio no RS

O técnico Cuca já tem pelo menos dois desfalques certos para o confronto com o Grêmio. O zagueiro Yerry Mina e o volante Jean precisarão cumprir suspensão automática e estão fora do próximo compromisso do líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro.

Mina e Jean participaram dos 90 minutos da vitória por 2 a 1 contra o São Paulo, alcançada na noite desta quarta-feira, no Palestra Itália. Durante a etapa complementar do clássico, ambos acabaram advertidos pelo árbitro Sandro Meira Ricci com o terceiro cartão amarelo.

“Sinceramente, isso não me preocupa. Você não pode pedir para o jogador não tomar cartão, porque é do jogo e às vezes acontece. A gente vai repondo e daqui a pouco todos estão zerados. O mais importante é ter confiança em quem entra e dar uma trabalhada boa antes do próximo jogo”, disse Cuca.

Na defesa, a tendência é que o veterano Edu Dracena forme a zaga titular ao lado de Vitor Hugo diante do Grêmio. Para a vaga de Jean, Cuca tem João Pedro e Fabiano como laterais de ofício, mas também pode deslocar o versátil Tchê Tchê para a direita.

O Palmeiras ainda tem uma série de jogadores pendurados. Vitor Hugo, Matheus Sales, Cleiton Xavier, Dudu, Rafael Marques e Gabriel Jesus também têm dois cartões amarelos e correm risco de suspensão automática. Arouca, acusado de doping, está na mesma situação.

Com 46 pontos ganhos, três a mais que o Flamengo, o Palmeiras permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. O confronto com o Grêmio, pela 24ª rodada do torneio nacional, está marcado para as 18h30 (de Brasília) de domingo, em Porto Alegre.

