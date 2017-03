Suspenso, Mina está fora da estreia do Palmeiras na Libertadores

A expectativa do técnico Eduardo Baptista de ter força máxima no Palmeiras para a estreia na Copa Libertadores não irá se concretizar. Próximo de ter o retorno de Tchê Tchê, o Verdão não poderá contar com o zagueiro Yerry Mina, expulso no último jogo da competição na temporada passada, quando ainda defendia o Santa Fe-COL.

Mina recebeu o cartão vermelho na derrota do Santa Fe para o Cerro Porteño-PAR, na rodada final do Grupo oito da Libertadores, em 2016. A partida, que terminou com vitória dos paraguaios por 1 a 0, representou a eliminação dos colombianos do torneio.

Para a estreia na Libertadores, contra o Atlético Tucumán, a tendência é que Mina seja substituído por Edu Dracena. O camisa 3 do Verdão já atuou no lugar do colombiano no último sábado, em goleada sobre a Ferroviária, quando o titular foi poupado por desgaste muscular.

O Palmeiras viaja para a Argentina na próxima segunda-feira, e deve fazer um treino no país antes de enfrentar o Atlético Tucumán, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na estreia da competição. Antes, o Verdão tem duelo marcado pelo Campeonato Paulista, sexta, às 21h05, contra o Red Bull, em Campinas.