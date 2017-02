Surpreso com recepção da torcida, Bastos se diz à vontade no Palmeiras

Em sua apresentação como jogador do Palmeiras, realizada em janeiro, Michel Bastos manifestou o desejo de reencontrar a paz após uma passagem atribulada pelo São Paulo. Há pouco mais de um mês no clube alviverde, surpreso com a recepção da torcida, ele se diz à vontade.

“Sinceramente, uma das coisas que mais surpreenderam foi o fato de ter palmeirenses me parando na rua para elogiar minha chegada. Nas redes sociais, também. É muito satisfatório ver como o torcedor me acolheu e tenho que retribuir em campo”, contou Michel Bastos.

Em uma passagem conturbada, o meia defendeu o São Paulo entre as temporadas de 2014 e 2016. Criticado por parte da torcida tricolor, chegou a ser agredido durante uma invasão de organizadas ao CCT da Barra Funda, vizinho da Academia de Futebol.

“Estou me sentindo em casa”, disse Michel Bastos, quando questionado sobre o ambiente no elenco palestrino. “Já conhecia alguns jogadores e isso facilitou muito. O grupo é show de bola. Por ter vindo de um rival, a recepção poderia ter sido um pouco diferente, mas não houve qualquer problema e fico feliz por isso”, completou.

Contratado por duas temporadas, Michel Bastos é um dos nove reforços do Palmeiras para 2017. O zagueiro Antônio Carlos, o volante Felipe Melo, os meias Raphael Veiga, Hyoran e Alejandro Guerra e os atacantes Keno, Willian e Miguel Borja completam o grupo.

Com três jogos pelo Palmeiras, Michel Bastos segue em busca de seu primeiro gol no clube. Diante do São Bernardo, colocado no lugar de Roger Guedes, o canhoto atuou de forma bem-sucedida pela ponta direita e contribuiu para construir a vitória por 2 a 0.

O triunfo sobre o São Bernardo deixou o Palmeiras com seis pontos ganhos, na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista. O time alviverde defende a ponta de sua chave às 17 horas (de Brasília) deste domingo, contra o Linense, em Araraquara. Em alta, Michel Bastos pode ser titular no lugar de Roger Guedes.