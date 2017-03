Sucesso de Dudu pelo meio dificulta início de Guerra no Palmeiras

Premiado como melhor jogador da Copa Libertadores 2016 pelo Atlético Nacional, Alejandro Guerra chegou ao Palmeiras cercado por grande expectativa, mas ainda não engrenou. O sucesso de Dudu, de acordo com Eduardo Baptista, vem dificultando a vida do venezuelano, cotado para ser titular diante do São Paulo.

Durante os últimos compromissos do Palmeiras, o treinador deslocou Dudu da ponta para a meia em alguns momentos e gostou do que viu. Nas oito partidas oficiais disputadas pelo clube alviverde na temporada, o atacante já contribuiu com seis assistências.

“O Dudu respondeu bem na posição onde ele (Guerra) atua. Então, é mais uma escolha tática e estratégica do que qualquer outra coisa”, explicou Eduardo Baptista, generoso ao falar sobre o atacante. “O Dudu vem sendo o grande nome, o diferencial. Temos que respeitar o momento”, completou.

Satisfeito com o rendimento de Dudu por dentro, Eduardo Baptista estuda a possibilidade de aproveitar o versátil Guerra pelas pontas, algo que fez durante o jogo contra o Red Bull. O venezuelano de 31 anos, utilizado em quatro partidas, também ganhou elogios do treinador.

“O Guerra vem trabalhando sério e costuma ser o primeiro chegar. Duas horas antes do horário do treino, já começa a trabalhar. Fizemos oito jogos no ano e ainda tem muita coisa para acontecer. Ele vai ter outra chance e agarrar com certeza”, disse Eduardo. “Fisicamente, talvez seja o mais bem preparado”, acrescentou.

Como o técnico planeja poupar atletas para a Copa Libertadores, Alejandro Guerra deve ser titular no clássico contra o São Paulo, marcado para as 16 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio Palestra Itália, pelo Campeonato Paulista. Dudu, desgastado, pode começar no banco de reservas.

Diante do São Paulo, Eduardo Baptista pode até reeditar uma parceria bem-sucedida no Atlético Nacional ao longo da última temporada. “Guerra e Borja fizeram uma dupla muito forte e vão nos ajudar bastante”, projetou o comandante palestrino.