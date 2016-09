STJD revoga suspensão preventiva de palmeirense Arouca por doping

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu revogar a suspensão preventiva aplicada ao volante Arouca por doping. Com a decisão tomada por Ronaldo Botelho Piacente, presidente do órgão, nesta terça-feira, o jogador do Palmeiras pode atuar normalmente.

Arouca testou positivo para a substância Hidroxytriamcinolone acetonide após a vitória sobre o Internacional, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No dia 1º de setembro, o volante foi suspenso preventivamente por 30 dias pelo STJD e, oito dias depois, o Palmeiras solicitou a reconsideração da pena.

De acordo com o departamento jurídico do clube, no caso de Arouca a suspensão provisória não é obrigatória. Além disso, ainda segundo o Palmeiras, a substância encontrada no organismo do volante, quando utilizada via intra-articular, não configura doping.

Ronaldo Piacente, considerando que uma decisão tardia poderia causar prejuízos ao atleta, revogou a suspensão preventiva. O presidente do STJD determinou ainda a abertura de vista do processo para a Comissão de Doping da CBF, que deve se manifestar em um prazo máximo de três dias.

Arouca participou normalmente do treinamento realizado pelo Palmeiras na Academia de Futebol durante a tarde desta terça-feira. Às 21h45 (de Brasília) de quarta, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde encara o Flamengo, no Palestra Itália.

