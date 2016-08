STJD marca julgamento de Palmeiras e Flamengo para quinta-feira

Vídeos destaque Líder no Brasileiro, Verdão foca em confronto da Copa do Brasil

A vitória do Palmeiras sobre o Flamengo, válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada pelo confronto entre torcedores dos dois clubes em Brasília. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para as 10 horas (de Brasília) desta quinta-feira o julgamento das agremiações.

Na súmula da partida, vencida por 2 a 1 pelo Palmeiras no Estádio Mané Garrincha, o árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva relatou o atraso de 12 minutos no começo do segundo tempo em função do gás de pimenta disparado pela polícia durante o confronto entre torcedores.

Em primeira instância, o STJD aplicou multa de R$ 51 mil ao Flamengo e perda de um mando de campo e multa de R$ 80 mil e perda de um mando de campo com portões fechados ao Palmeiras. Na tentativa de reverter a pena, os clubes recorreram, enquanto e procuradoria pede aumento das punições.

Com o Maracanã indisponível em função dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, o Flamengo vem mandando partidas em diferentes estádios. Já o Palmeiras tem como um de seus principais trunfos o apoio maciço da torcida nos jogos disputados no Palestra Itália.

Os dois times estão envolvidos na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro – o Palmeiras, com três pontos a mais que o Flamengo, lidera o torneio nacional. No dia 14 de setembro, pela 25ª rodada do torneio, os dois clubes se reencontram, no Estádio Palestra Itália.

