Sport confirma Leandro Pereira e Fluminense anuncia chegada de Lucas

Em processo de reformulação de elenco, além de contratar, o Palmeiras vem procurando novos destinos para jogadores fora dos planos. Nesta quarta-feira, o Sport confirmou a chegada do centroavante Leandro Pereira, enquanto o Fluminense anunciou um acerto com Lucas.

Vinculado ao Palmeiras até o fim de 2017, Lucas encerrará seu contrato emprestado à equipe das Laranjeiras. “Alô, torcida tricolor. Estou chegando para reforçar o Fluminense com muita dedicação, entrega e vou me esforçar ao máximo para que seja uma temporada vitoriosa para nós”, disse o atleta ao site oficial do novo clube.

Já Leandro Pereira, emprestado ao Palmeiras pelo belga Brugge até junho de 2017, será repassado ao Sport. O centroavante foi utilizado pelo técnico Cuca em 10 partidas na caminhada rumo ao título do último Campeonato Brasileiro e contribuiu com dois gols.

Dos jogadores que encerraram a temporada no Palmeiras, saíram o zagueiro Roger Carvalho (Atlético-GO), o atacante Gabriel Jesus (Manchester City), o volante Matheus Sales (Bahia) e o meia Cleiton Xavier (Vitória). Gabriel, mais um volante, também deixou o clube e deve ser anunciado pelo Corinthians em breve.

Por outro lado, o Palmeiras acertou com sete reforços. Os meias Raphael Veiga, Hyoran e Michel Bastos já estão trabalhando com o restante do elenco na Academia de Futebol. Assim como o atacante Keno e o zagueiro Antônio Carlos. O volante Felipe Melo e o meia Alejandro Guerra ganharam mais alguns dias de férias.