Sport breca negociações e Samuel Xavier não defenderá o Palmeiras

O lateral direito Samuel Xavier não defenderá o Palmeiras. Indicado pelo técnico Eduardo Baptista, o jogador teve a negociação com o clube alviverde brecada pela diretoria do Sport. Os pernambucanos não aceitaram os termos da proposta e decidiram pela permanência do atleta na Ilha do Retiro.

“As propostas feitas pelo Palmeiras por Samuel Xavier não atenderam ao Sport e ele fica. Isso é para mandar um recado à torcida do Sport de que a base do time será mantida”, disse Alexandre Faria, diretor executivo de futebol do Sport, nesta segunda-feira.

Samuel Xavier tinha trabalhado com Eduardo Baptista no Sport e chegaria para deixar a lateral direita do Palmeiras com mais opções. O Verdão ofereceu uma lista de jogadores para viabilizar a troca pelo atleta, mas não houve acordo devido ao alto salário daqueles que interessaram os pernambucanos.

Entre os nomes que poderiam ser envolvidos na troca estavam o volante Arouca, que negocia com o Atlético-MG, e o meio-campista Allione, cujo desejo é retornar para o futebol argentino.

Sem Samuel Xavier, Eduardo Baptista iniciará o ano só com uma opção para a lateral direita. O volante Jean, que atuou improvisado no setor em 2016, iniciará a temporada como o principal nome da posição. O versátil Tchê Tchê também poderá cumprir a função caso haja uma necessidade emergencial.

O jovem João Pedro não teve oportunidades no último ano e será emprestado à Chapecoense. Já Fabiano, autor do gol do título brasileiro, irá se reapresentar ao Cruzeiro nesta segunda-feira. Os times negociam uma troca do lateral pelo meia Robinho, mas as tratativas estão emperradas.

O Palmeiras inicia a pré-temporada na Academia de Futebol nesta terça-feira. A expectativa é de que a maior parte dos reforços esteja presente no primeiro treino de Eduardo Baptista à frente do clube.

O Verdão já oficializou as contratações do volante Felipe Melo, dos meio-campistas Alejandro Guerra, Michel Bastos, Raphael Veiga e Hyoran e do atacante Keno.