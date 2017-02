“Seu presente”, brinca Mattos ao apresentar Borja a Eduardo Baptista

Após a grandiosa festa promovida pela torcida do Palmeiras no aeroporto de Cumbica, neste sábado, no aeroporto de Guarulhos, o atacante Miguel Borja foi para a Academia de Futebol conhecer as instalações do clube que defenderá por cinco anos. O jogador fez um tour pelo local ao lado do diretor Alexandre Mattos e ouviu uma piada ao ser apresentado ao técnico Eduardo Baptista.

“Bom dia, bom dia. Seu presente, regalo, regalo”, gritou Mattos, mesclando português e espanhol, ao entrar com Borja na sala em que Eduardo Baptista trabalhava com auxiliares.

O atacante também passeou pelo Centro de Excelência e ficou impressionado com a estrutura do local. “Está bom, está bom”, disse, tímido, em um vídeo publicado pelo Verdão no Instagram.

Encerrado o tour pela Academia de Futebol, Borja foi conduzido por Mattos até o local em que os jogadores se preparavam para o treino da manhã deste sábado. Ele conversou brevemente com o atacante Rafael Marques, que desejou boas-vindas ao reforço. “A casa é sua”, afirmou.

Borja é o principal reforço do Verdão para a disputa da Libertadores. Visto como o substituto de Gabriel Jesus, o atacante chegou do Atlético Nacional com 70% dos direitos comprados ao custo de US$ 10,5 milhões (R$ 32,8 milhões). Ele assinou um contrato válido até o final de 2021. Não há uma data definida para o jogador ser apresentado pelo clube.