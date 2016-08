Sem tipoia, Prass sonha com Seleção e pede plano especial para voltar

O goleiro Fernando Prass foi um dos palestrantes do terceiro encontro promovido pela Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, realizado em São Paulo nesta segunda-feira. Sem tipoia no braço direito, o palmeirense contou ter pedido um plano especial de recuperação e manifestou o desejo de retornar à Seleção.

“Quando você está com o braço engessado ou com a tipoia, passa uma imagem ruim, uma sensação ruim”, disse Prass após cumprimentar a todos com a mão esquerda. “Ainda faço tudo com muito cuidado para não empolgar, principalmente nesse começo de recuperação, porque é tudo muito recente ainda”, completou.

Convocado para defender a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Fernando Prass sofreu uma grave lesão no cotovelo direito. Para retomar suas atividades no Palmeiras o mais rápido possível, o goleiro de 38 anos de idade pediu auxílio dos profissionais do clube.

“Já falei com o coordenador científico, com a fisioterapia, fisiologia e nutricionista que quero um plano especial de trabalho. Nesses três meses, vou fazer de tudo para voltar muito acima do que já estava”, disse Prass, sem estabelecer um prazo de retorno.

“Sinceramente, não sei. É diferente de uma lesão muscular, que você faz um exame e vê se está cicatrizada. Com a fratura, provavelmente dentro de um mês já vou estar com a força e os movimentos recuperados. Mas em termos de calcificação e consolidação, é difícil ter uma noção. Então, fico refém da avaliação dos médicos”, explicou.

Convocado para defender a Seleção Brasileira aos 37 anos, Fernando Prass mantém o sonho de finalmente vestir a camisa do time nacional. Weverton, substituto do palmeirense nos Jogos Olímpicos, foi chamado pelo técnico Tite para a equipe principal nesta segunda-feira.

“Realizei o sonho de ser convocado, mas não o de jogar. Infelizmente, 10 dias antes tive esse problema. Depois da primeira convocação, ficou muito mais vivo o sonho da Seleção Brasileira. Vai depender do meu desempenho e da percepção do treinador”, afirmou o goleiro.

Diante da ausência de Fernando Prass, o técnico Cuca resolveu efetivar Jailson como titular após experimentar Vagner. Com 40 pontos ganhos, o Palmeiras defende a liderança do Campeonato Brasileiro às 16 horas (de Brasília) de domingo, contra o Fluminense, em Brasília.

