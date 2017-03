Sem suspenso Vitor Hugo, Palmeiras treina com reservas em campo

Algoz do Jorge Wilstermann pela Copa Libertadores na noite de quarta-feira, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol durante a tarde desta quinta. O zagueiro Vitor Hugo, suspenso no Campeonato Paulista, foi liberado dos trabalhos com o restante do elenco.

Os atletas escalados como titulares no suado triunfo pela Copa Libertadores fizeram atividades regenerativas das dependências internas da Academia de Futebol. Entre os 11 que iniciaram a partida, apenas o goleiro Fernando Prass esteve no gramado.

Os atacantes Keno, Roger Guedes e Willian, que entraram durante o segundo tempo diante do Jorge Wilstermann, treinaram normalmente em campo nesta quinta-feira. Ao lado dos outros reservas e dos jogadores que não foram relacionados para a partida, além de alguns atletas sub-20, o trio participou de um coletivo.

O zagueiro Vitor Hugo, punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), está fora das duas próximas partidas do Palmeiras no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, ele trabalhou mais cedo na Academia de Futebol e em seguida foi liberado pela diretoria para resolver questões particulares.

Às 18h30 (de Brasília) deste domingo, pela nona rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. Com Vitor Hugo suspenso, a tendência é que o veterano Edu Dracena seja escalado como titular no miolo de zaga ao lado de Yerry Mina.

Questionado sobre a escalação para o clássico na noite de quarta-feira, Eduardo Baptista evitou dar pistas, mas sinalizou que não precisará formar uma equipe alternativa, uma vez que o jogo é apenas no domingo. Nesta quinta, ele planeja ver o confronto entre Santos e Strongest, pela Copa Libertadores.