Sem Guerra, Mina e Moisés, Eduardo esboça time para pegar Chapecoense

Em seu primeiro compromisso na temporada, marcado para sábado, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense. Na manhã desta terça-feira, ainda sem Alejandro Guerra, Yerry Mina e Moisés, o técnico Eduardo Batista ensaiou a equipe para o confronto em Santa Catarina.

Levando em conta o estado físico de cada jogador no começo da temporada, o técnico armou o time titular no esquema 4-1-4-1 com Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto; Thiago Santos; Roger Guedes, Tchê Tchê, Michel Bastos e Dudu; Alecsandro. A equipe, identificada pelo colete vermelho, no começo atuou sem goleiro.

No time sem colete, os goleiros Fernando Prass e Jailson se revezaram. Completaram a equipe Fabiano, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Felipe Melo; Erik, Arouca, Raphael Veiga e Keno; Barrios. Durante a atividade, Felipe Melo substituiu Thiago Santos. No final, Eduardo Baptista ensaiou jogadas aéreas em faltas e escanteios.

O meia venezuelano Alejandro Guerra e o zagueiro colombiano Yerry Mina não participaram da atividade no gramado. Os dois jogadores estrangeiros ganharam alguns dias a mais de férias e trabalharam nas dependências internas da Academia de Futebol.

O meio-campista Moisés, ainda fora das condições físicas ideais, também não integrou os trabalhos dirigidos pelo técnico Eduardo Baptista no campo. Assim como o atacante Rafael Marques, poupado em função de um incômodo na coxa esquerda.

O meia Hyoran e o atacante Willian trabalharam em outro gramado com alguns jovens que disputaram a última edição da Copa São Paulo, além de Rodrigo e Vitinho. Os goleiros Vinícius Silvestre e Daniel Fuzato participaram da atividade durante a chuvosa manhã de terça-feira.

O amistoso entre Palmeiras e Chapecoense está marcado para as 16h30 (de Brasília) deste sábado, na Arena Condá, com renda revertida à equipe catarinense. Em 29 de janeiro, o time alviverde realiza novo teste diante da Ponte Preta, no Estádio Palestra Itália.