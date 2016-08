Sem falar de sucessor, Nobre deixa futuro de Cuca com a próxima gestão

Fotos destaque Veja fotos do treino do Corinthians

Havia a expectativa de que Paulo Nobre pudesse apontar o candidato da situação à presidência do Palmeiras na festa de 102 anos de fundação do clube. Mas não foi o que aconteceu. O mandatário alviverde se esquivou nesta quinta-feira e não quis se pronunciar de forma direta sobre o assunto. “Jamais trataria um assunto interno numa festa”, afirmou.

Nobre, no entanto, confirmou que não terá papel decisivo na renovação de contrato do técnico Cuca. O vínculo com o treinador se encerra no final deste ano e, segundo o presidente, uma eventual extensão terá de ser discutida pela nova gestão.

“O Cuca é um grande treinador, mas será o próximo presidente que terá de decidir. Afinal, ele será o comandante do clube pelos próximos dois anos”, disse.

Como cumpre o segundo mandato à frente do Palmeiras, Nobre está impedido de se candidatar nas eleições que possivelmente ocorrerão no final deste ano. Há nos bastidores quem aponte o primeiro vice-presidente do clube, Maurício Galiotte, como o preferido de Nobre para concorrer ao cargo.

Sem citar nomes, o presidente afirmou que tem a ambição de emplacar um sucessor que possa dar sequência aos projetos que iniciou no Palmeiras.

“Obviamente eu gostaria fazer o meu sucessor para dar uma continuidade nessa filosofia administrativa que implantamos nos últimos três anos e meio. Eu digo que, talvez, a gestão mais importante para mim seja a próxima, porque existe uma grande dúvida a respeito de como será o Palmeiras depois que eu sair da presidência”.

O presidente ressaltou, contudo, que irá esperar um convite do próximo presidente antes de oferecer os seus serviços à futura gestão. “Quero muito ajudar o próximo presidente. Mas a forma como isso acontecerá caberá a ele decidir”, declarou.

Recomendado para você